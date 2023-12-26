В Казани во время выступления акробатов в цирке лопнул трос

В Казанском цирке во время выступления акробатов лопнул трос, но никто не пострадал. Инцидент произошел на вечернем представлении в минувшую пятницу. Во время исполнения номера «Акробаты на встречных качелях» лопнул трос, который держал качели, и в момент приземления артистки качели упали.
Никто из акробатов, которые участвовали в этом номере, не пострадал. Об этом сообщили в официальной группе Казанского государственного цирка «ВКонтакте».
«В цирке такое бывает. Это механизм, это железо, это тросы… Мы всегда ответственно относимся к подготовке оборудования перед работой, вместе с инженером по технике безопасности проверяем каждый болтик, каждую гаечку. У нас есть все необходимые допуски», — сообщил руководитель номера, заслуженный артист РФ Александр Скоков.
Ранее мы писали, что в казанском цирке открылась молельная комната, которую могут посещать представители всех конфессий. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.