В Казани во время выступления акробатов в цирке лопнул трос

«В цирке такое бывает. Это механизм, это железо, это тросы… Мы всегда ответственно относимся к подготовке оборудования перед работой, вместе с инженером по технике безопасности проверяем каждый болтик, каждую гаечку. У нас есть все необходимые допуски», — сообщил руководитель номера, заслуженный артист РФ Александр Скоков.