Сестры- «целительницы» усыпляли пожилых нижегородок и похищали деньги с украшениями

Нижегородские полицейские задержали сестер- «целительниц» по подозрению в совершении краж, об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Нижнему Новгороду.
В конце сентября в полицию обратилась 82-летняя жительница Московского района. Пенсионерка под предлогом переночевать пустила в свою квартиру двух женщин, с которыми познакомилась на улице. Позднее пожилую нижегородку, лежащей на полу, нашла соцработница. Ее гостей в жилище не оказалось, а вот с шеи бабушки пропала золотая цепочка. По словам потерпевшей, ей предложили выпить «святой» воды для проведения обряда. По результатам экспертизы было установлено, что в воду злоумышленницы добавили успокоительное средство.
В аналогичной ситуации в марте оказалась 79-летняя жительница Советского района. Со слов пенсионерки, две незнакомки в ее квартире проводили обряд по восстановлению зрения, дав женщине выпить якобы освященной воды, после чего она очнулась в жилище одна. После визита «целительниц» пожилая нижегородка обнаружила пропажу с шеи золотой цепочки с крестиком и 200 тысяч рублей из тайника в ванной комнате.
Возбуждены уголовные дела. В ходе оперативно-розыскных мероприятий удалось установить личности подозреваемых. Ранее судимые родные сестры 54 и 58 лет, проживающие в Кировской области, задержаны.
Одной из фигуранток дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, второй — подписка о невыезде и надлежащем поведении.