Сестры- «целительницы» усыпляли пожилых нижегородок и похищали деньги с украшениями

В конце сентября в полицию обратилась 82-летняя жительница Московского района. Пенсионерка под предлогом переночевать пустила в свою квартиру двух женщин, с которыми познакомилась на улице. Позднее пожилую нижегородку, лежащей на полу, нашла соцработница. Ее гостей в жилище не оказалось, а вот с шеи бабушки пропала золотая цепочка. По словам потерпевшей, ей предложили выпить «святой» воды для проведения обряда. По результатам экспертизы было установлено, что в воду злоумышленницы добавили успокоительное средство.