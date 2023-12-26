Минобороны отчиталось об уничтожении группы ВСУ под Артемовском

Как рассказали в ведомстве, расчет дрона ударил по украинским военным в укрытии, после чего выжившие бойцы ВСУ выбежали из блиндажа и попытались «укрыться у разбитой украинской техники вдоль дороги на Часов Яр». Российские военные «не позволили им уйти и уничтожили». Всего противник потерял до двух отделений пехоты, утверждают в Минобороны.