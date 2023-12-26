При атаке на Феодосию один человек погиб и двое получили ранения

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек — РИА Новости. При ночном нападении на Феодосию погиб человек, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
«В результате вражеской атаки в Феодосии погиб один человек, двое ранены. Повреждения получили шесть зданий — в основном, выбиты окна», — сказал руководитель региона.
Шесть человек эвакуировали в пункты временного размещения, остальные жильцы поврежденных домов разместились у родных и знакомых.
Транспорт в городе работает штатно, ограничений по пассажирским перевозкам нет, добавил глава Крыма.
Как сообщало Минобороны, минувшей ночью ВСУ атаковали Феодосию авиационными управляемыми ракетами. Повреждения получил большой десантный корабль «Новочеркасск». В воздушном бою уничтожены два самолета Су-24 противника.
В результате нападения начался пожар, его локализовали, территорию порта оцепили, отмечал Аксенов.