«Сегодня ночью в ходе отражения удара вооруженных сил Украины с применением авиационных управляемых ракет в пункте базирования Феодосия получил повреждения большой десантный корабль “Новочеркасск”. В ходе противовоздушного боя средствами ПВО уничтожены два самолета тактической авиации противника Су-24, в районе населенного пункта Жовтень (125 км северо-восточнее Николаева), осуществлявших пуск авиационных управляемых ракет», — говорится в сообщении ведомства.
Корабль «Новочеркасск» пострадал в Феодосии при отражении атаки ВСУ
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Большой десантный корабль «Новочеркасск» поврежден в Феодосии в ходе отражения удара ВСУ, сообщает Минобороны РФ. Один человек погиб и двое ранены в результате ночной атаки на Феодосию, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.