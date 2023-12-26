Корабль «Новочеркасск» пострадал в Феодосии при отражении атаки ВСУ

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Большой десантный корабль «Новочеркасск» поврежден в Феодосии в ходе отражения удара ВСУ, сообщает Минобороны РФ. Один человек погиб и двое ранены в результате ночной атаки на Феодосию, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.