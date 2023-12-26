Глава Минтруда высказалась о смертельном ДТП в Алматы

Глава Минтруда назвала случившееся большой трагедией.
Министр отметила, что по подходам организации рабочего места работодатель должен обеспечить рабочую зону, непосредственно отделить водителя от пассажиров.
При этом она указала на то, что восстанавливать перечень профессий, в которых не должны работать женщины, в Казахстане не будут.
Ранее юрист дал инструкцию, с кого требовать материальный ущерб пострадавшим в ДТП с участием автобуса в Алматы и как быть, если виновник неплатежеспособен.
Жуткое ДТП в Алматы, унесшее жизни трех человек, произошло вечером 22 декабря 2023 года. Тогда автобус въехал в группу людей, которые стояли возле остановки. По предварительной информации, смертельная авария произошла из-за конфликта водителя и пассажира — мужчина ударил женщину-водителя, она потеряла сознание и управление над транспортом. После неуправляемый автобус врезался в людей.