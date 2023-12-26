Глава Минтруда высказалась о смертельном ДТП в Алматы

«Двое детей остались без мамы (женщина погибла в результате ДТП. — Прим. ред.) Водитель пострадала, у нее челюстно-лицевая травма. Если работодатель застраховал от несчастных случаев всех своих работников, то она должна будет получить выплаты от страховых компаний», — сказала Светлана Жакупова.

«Это самое первое — нужное и необходимое, что нужно было сделать. Транспорт и работа на транспорте относится к очень высокому профессиональному риску. В свое время в Казахстане даже действовал перечень профессий, в которых женщины не должны были работать. Далее, когда рассматривали данный вопрос, из гендерных намерений, что все равноправны в нашем обществе, данный перечень утратил силу. Сейчас все профессии доступны и поэтому задача работодателя в первую очередь — обеспечить безопасность, даже если это просто пассажиры», — заявила Светлана Жакупова.