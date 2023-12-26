Мужчина лишился миллиона рублей после знакомства с девушкой в интернете в Приангарье

По словам жертвы аферистов, его общение с онлайн-подругой быстро перешло с темы о погоде на сферу инвестирования. Девушка предложила ему поучаствовать в торгах и связала его с якобы своим агентом. Далее лжеблокер рассказал о предстоящей работе, попросил установить специальные программы для проведения сделок. Деньги требовалось переводить через мобильный банк по номеру телефона.