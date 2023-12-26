Мужчина лишился миллиона рублей после знакомства с девушкой в интернете в Приангарье

30-летний мужчина из Черемховского района лишился более 1 млн рублей после знакомства с девушкой в интернете. Онлайн-подруга предложила ему заработать на фондовой бирже. Мужчина согласился и в итоге потерял крупную сумму денег. Об этом пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.
По словам жертвы аферистов, его общение с онлайн-подругой быстро перешло с темы о погоде на сферу инвестирования. Девушка предложила ему поучаствовать в торгах и связала его с якобы своим агентом. Далее лжеблокер рассказал о предстоящей работе, попросил установить специальные программы для проведения сделок. Деньги требовалось переводить через мобильный банк по номеру телефона.
Мужчина несколько недель перечислял средства на реквизиты. Однако когда он решил забрать прибыль, то ему отказали.
Как добавили в полиции, всего за минувшие сутки к правоохранителям обратились девять жителей Иркутской области. Они перевели аферистам более 2 млн рублей.