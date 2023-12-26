В Красноярском крае в аварии на федеральной трассе пострадали трое детей, которых вез пьяный отец. Об этом сообщает региональное МВД.
Все произошло ночью 26 декабря на автодороге Р-255 «Сибирь». 35-летний водитель «Тойоты Премио», двигаясь из Ачинска в сторону Боготола, не справился с управлением и вылетел в левый кювет. В результате ДТП пострадали его дети: мальчик 13 лет, а также две девочки — пяти и десяти лет.
— Младший ребенок перевозился с нарушением правил перевозки, а именно находился в бустере. Родители проигнорировали требование закона о перевозке детей до семи лет в сертифицированном каркасном автокресле, — рассказали дорожные полицейские.
Все малыши госпитализированы с различными травмами. Матери оказана разовая помощь.
О ДТП правоохранители узнали после поступления информации из больницы, так как семья покинула место происшествия самостоятельно. По словам мужчины, в Ачинске они отдыхали в банном комплексе. Освидетельствование показало, что он был пьян — прибор показал 0,74 миллиграмм на литр.
На отца составлены административные материалы. Ему грозит штраф, лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет, а также арест до пятнадцати суток.
Информация о произошедшем направлена инспекторам по делам несовершеннолетних.