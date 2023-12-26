В Красноярском крае в аварии на федеральной трассе пострадали трое детей

Все произошло ночью 26 декабря на автодороге Р-255 «Сибирь». 35-летний водитель «Тойоты Премио», двигаясь из Ачинска в сторону Боготола, не справился с управлением и вылетел в левый кювет. В результате ДТП пострадали его дети: мальчик 13 лет, а также две девочки — пяти и десяти лет.