Автомошенника из Приморья задержали хабаровские полицейские

С августа 2021 года по декабрь 2023 года житель Владивостока разместил на популярной интернет-платформе несколько объявлений о продаже автомобильных ковриков. В каждом объявлении была фотография товара. Работать с покупателя он соглашался только по стопроцентной предоплате. Получив деньги, уходил с радаров — блокировал клиента, удалял объявление. Как выяснили сотрудники хабаровского угро, гражданин изначально и не собирался обеспечивать клиентов товаром — все красивые фотографии ковриков он скачивал из Интернета. Полученные деньги тратил на себя.