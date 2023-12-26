Автомошенника из Приморья задержали хабаровские полицейские

Хабаровские полицейские задержали 38-летнего жителя Владивостока, подозреваемого в серии мошенничеств, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на сайт УМВД по Хабаровскому краю. Сотрудники отделения по раскрытию преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, уголовного розыска УМВД России по г. Хабаровску получили информацию, что некий гражданин продает несуществующий товар.
С августа 2021 года по декабрь 2023 года житель Владивостока разместил на популярной интернет-платформе несколько объявлений о продаже автомобильных ковриков. В каждом объявлении была фотография товара. Работать с покупателя он соглашался только по стопроцентной предоплате. Получив деньги, уходил с радаров — блокировал клиента, удалял объявление. Как выяснили сотрудники хабаровского угро, гражданин изначально и не собирался обеспечивать клиентов товаром — все красивые фотографии ковриков он скачивал из Интернета. Полученные деньги тратил на себя.
Хабаровские оперативники отправились во Владивосток, где и задержали ушлого товарища. Уже установлены 16 эпизодов мошенничества, предварительная сумма ущерба составила около 208 тысяч рублей. География ущерба также впечатляет — среди пострадавших жители Хабаровского Красноярского и Камчатского краев, Новосибирской, Амурской областей и ряда других регионов.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Задержанный находится под подпиской о невыезде. Полицейские проверяют его причастность к другим, аналогичным преступлениям.