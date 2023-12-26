Труп 25-летней девушки нашли в квартире на улице Матросова в Воронеже

В Воронеже в квартире пятиэтажного доме на улице Матросова было обнаружено тело 25-летней местной жительницы. На трупе девушки не замечено следов насильственной смерти. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области в вторник, 26 декабря.