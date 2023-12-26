На трассе М-5 в Челябинской области «Лада» залетела под фуру, погибли двое

Авария произошла около половины пятого утра на 1698-м километре автодороги Москва — Челябинск.
— По предварительным данным, 39-летний водитель «Лада Гранта» в условиях снегопада и при неустановленных обстоятельствах совершил занос автомобиля с последующим выездом на полосу встречного движения, где совершил столкновение с Freightliner с полуприцепом под управлением 56-летнего мужчины.
Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.
Ночью 26 декабря на всю территорию Южного Урала обрушились сильный снегопад и метели. Чтобы снизить количество возможных ДТП, областной Миндортранс ограничил движение на нескольких региональных дорогах.