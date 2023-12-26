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На трассе М-5 в Челябинской области «Лада» залетела под фуру, погибли двое

Во вторник, 26 декабря, на трассе М-5 «Урал» в Саткинском районе во время снегопада «Ладу Гранту» занесло на встречную полосу, где она столкнулась с фурой. Водитель и пассажир легковушки погибли на месте. Об этом сообщили в областном управлении ГИБДД.

Авария произошла около половины пятого утра на 1698-м километре автодороги Москва — Челябинск.

— По предварительным данным, 39-летний водитель «Лада Гранта» в условиях снегопада и при неустановленных обстоятельствах совершил занос автомобиля с последующим выездом на полосу встречного движения, где совершил столкновение с Freightliner с полуприцепом под управлением 56-летнего мужчины.

Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.

Ночью 26 декабря на всю территорию Южного Урала обрушились сильный снегопад и метели. Чтобы снизить количество возможных ДТП, областной Миндортранс ограничил движение на нескольких региональных дорогах.