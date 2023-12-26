На трассе М-5 в Челябинской области «Лада» залетела под фуру, погибли двое

Во вторник, 26 декабря, на трассе М-5 «Урал» в Саткинском районе во время снегопада «Ладу Гранту» занесло на встречную полосу, где она столкнулась с фурой. Водитель и пассажир легковушки погибли на месте. Об этом сообщили в областном управлении ГИБДД.