Сразу 10 автомобилей столкнулись в Костанае, есть пострадавший

В управлении общественного здравоохранения Алматы сообщали, что трое взрослых госпитализированы в Городскую клиническую больницу № 7 с закрытыми черепно-мозговыми травмами, сотрясением мозга, у одного пациента перелом левого бедра. Четвертый пострадавший, ребенок 15 лет, госпитализирован в Детскую городскую клиническую больницу № 2 с диагнозом «перелом костей левой стопы».