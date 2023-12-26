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Сразу 10 автомобилей столкнулись в Костанае, есть пострадавший

АЛМАТЫ, 26 дек — Sputnik. 26 декабря около 11 часов 10 минут в Костанае по пр. Абая около ТД «Астыкжан» произошло массовое ДТП с участием 10 автомобилей, сообщили в ДП Костаная.
Источник: Sputnik.kz

В настоящее время с места происшествия в медицинское учреждение доставлен 1 человек.

На месте работают сотрудники батальона патрульной полиции УП г. Костаная. Обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее сообщалось, что в Алматы три человека погибли и еще четверо пострадали в результате наезда пассажирского автобуса на группу людей.

«Пассажир автобуса 47-го маршрута (частный перевозчик — ТОО “ДуманТрансКом”) в результате конфликта ударил водителя-женщину. Она потеряла сознание и управление над транспортом», — сообщили в департаменте полиции Алматы.

Автобус протаранил четыре авто и врезался в людей возле остановки.

В управлении общественного здравоохранения Алматы сообщали, что трое взрослых госпитализированы в Городскую клиническую больницу № 7 с закрытыми черепно-мозговыми травмами, сотрясением мозга, у одного пациента перелом левого бедра. Четвертый пострадавший, ребенок 15 лет, госпитализирован в Детскую городскую клиническую больницу № 2 с диагнозом «перелом костей левой стопы».