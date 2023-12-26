МВД объявило в розыск создателя «Масяни»

В ней указано, что художник «разыскивается по статье УК». О какой статье идет речь, не уточняется.
В октябре против Куваева СК возбудил уголовное дело о «публичных призывах к деятельности, направленной против безопасности государства». Телеграм-канал «Mash на Мойке» сообщал, что поводом стал ролик на YouTube, связанный с военными действиями на Украине. Канал отмечал, что сам мультипликатор, по информации в его соцсетях, живет в Израиле.
На прошлой неделе Минюст внес Куваева в список иностранных агентов. Ведомство заявило, что мультипликатор выступал против военных действий на Украине, участвовал в сборе средств в поддержку украинских военных, а также «распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа» России и ее армии.
Весной прошлого года Роскомнадзор заблокировал сайт, на котором Куваев выкладывал «Масяню». До этого ведомство потребовало удалить одну серию мультфильма, где, по утверждению РКН, содержалась недостоверная информация о военных действиях на Украине.