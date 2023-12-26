МВД объявило в розыск создателя «Масяни»

В октябре против Куваева СК возбудил уголовное дело о «публичных призывах к деятельности, направленной против безопасности государства». Телеграм-канал «Mash на Мойке» сообщал, что поводом стал ролик на YouTube, связанный с военными действиями на Украине. Канал отмечал, что сам мультипликатор, по информации в его соцсетях, живет в Израиле.