В Добрянке вандалы напали на главную новогоднюю ель. Фото

«На минувшей неделе мы с вами искренне радовались, что новогодняя елка на главной площади города наконец-то была установлена. Но, по всей видимости, не все были довольны ее появлению. Сегодня сотрудники МБУ “Благоустройство” обнаружили, что часть украшений сбиты и сломаны, а нижние ветки выдернуты. Кроме того, сломаны ограждения, которые до этого момента были надежно закреплены», — отметили в местной управе.