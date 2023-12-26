Четыре воронежские компании уличили в единовременном повышении цен на яйца

Управление Федеральной антимонопольной службы по Воронежской области выявило единовременное повышение цен на куриные яйца со стороны четырех местных компаний. В октябре 2023-го фирмы допустили рост средневзвешенных оптово-отпускных цен от 16% до 37% по сравнению с сентябрем.
В отношении предприятий возбудили дела по признакам картельных соглашений. Об этом сообщили в пресс-службе ФАС России во вторник, 26 декабря.
Речь идет о следующих производителях:
- ООО «Птицефабрика Бобровская»;
- ООО СХП ППХ «Заброденское»;
- ООО «Ряба»;
- сельскохозяйственный производственный кооператив-производитель под брендом «Птицефабрика Третьяковская».
В ведомстве отметили, что если нарушения будут установлены, то компаниям грозят оборотные штрафы в соответствии с КоАП РФ. Кроме того, оборотные штрафы грозят четырем производителям из Донецкой Народной Республики и двум фирмам из Ивановской области. В злоупотреблении доминирующим положением также уличили две компании из Кемеровской области. ООО «Птицефабрика Инская» и ООО «Яшкинская птицефабрика» допустили рост оптово-отпускных цен на куриные яйца от 31% до 40% при снижении средневзвешенной себестоимости продукции.
Ранее стало известно, что Федеральная антимонопольная служба возбудила дела в отношении двух крымских и двух кировских производителей яиц.
Накануне глава Центробанка Эльвира Набиуллина объяснила, по какой причине в России резко взлетели цены на куриные яйца. Она отметила, что есть искушение связать высокую инфляцию с каким-то определенным видом товаров, но это лишь один из параметров.