Четыре воронежские компании уличили в единовременном повышении цен на яйца

В ведомстве отметили, что если нарушения будут установлены, то компаниям грозят оборотные штрафы в соответствии с КоАП РФ. Кроме того, оборотные штрафы грозят четырем производителям из Донецкой Народной Республики и двум фирмам из Ивановской области. В злоупотреблении доминирующим положением также уличили две компании из Кемеровской области. ООО «Птицефабрика Инская» и ООО «Яшкинская птицефабрика» допустили рост оптово-отпускных цен на куриные яйца от 31% до 40% при снижении средневзвешенной себестоимости продукции.