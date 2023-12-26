Никиту Белых освободили от наказания по делу о превышении полномочий

«Белых Никиту Юрьевича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст 285 УК (злоупотребление должностными полномочиями), и назначить наказание в виде двух лет и шести месяцев лишения свободы с лишением права занимать должности на госслужбе на срок два года. Освободить его от назначенного наказания в связи с истечением срока давности уголовного преследования и оправдать по предъявленному обвинению в совершении преступления по ч. 3 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий) в связи с отсутствием в его деянии состава преступления. Признать право на реабилитацию», — сказал судья.