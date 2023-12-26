Стало известно, где находится Навальный

«Да, (у нас — ред.) есть такая информация», — ответил Гонтарь на вопрос о том, действительно ли Навальный переведен в ИК-3 в Харпе.
По его словам, следующее посещение колонии комиссией запланировано на конец января.
Как уточнила РИА Новости помощник уполномоченного по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе Людмила Дегтяева, последний раз омбудсмен посещал ИК-3 15 декабря.
«Все условия содержания соответствуют установленным требованиям и нормам. Если будут какие-то экстренные ситуации, он, конечно, выедет (на место — ред.). Пока в наш адрес ничего оттуда не поступало, там все тихо и спокойно», — сказала собеседница агентства.
Мужская исправительная колония № 3 особого режима «Полярный волк» находится за полярным кругом в поселке Харп, основана в 1961 году.
В заключение Навальный попал после того, как в феврале 2021 года условный срок по делу о хищении средств у «Ив Роше» ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. В марте прошлого года Лефортовский суд Москвы приговорил Навального совокупно с предыдущим делом к девяти годам колонии строгого режима за мошенничество и неуважение к суду. Второй эпизод дела касался оскорбления судьи Веры Акимовой, выносившей приговор за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко — по итогам процесса Навальный получил штраф в 850 тысяч рублей.
В мае 2022 года Мосгорсуд признал решение райсуда законным, и в июне Навального перевели из ИК-2 в исправительную колонию № 6 строгого режима, также расположенную во Владимирской области.
В августе этого года Мосгорсуд на выездном заседании в колонии № 6 во Владимирской области признал Навального виновным в создании экстремистского сообщества, финансировании экстремистской деятельности и еще ряде преступлений, назначив лет 19 колонии особого режима. В сентябре Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал приговор законным.