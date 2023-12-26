В Татарстане 13-летняя девочка умерла от двусторонней пневмонии

В Альметьевске 13-летняя девочка умерла от двусторонней пневмонии. Она с рождения страдала синдромом Дауна.
Признаки простуды стали проявляться в среду, 20 декабря. В ночь на четверг девочка начала жаловаться на затруднение дыхания. Тогда 52-летняя мать решила дать ей лекарство от кашля. Однако к утру у ребенка поднялась температура до 38 градусов. Женщина дала ей парацетамол и вызвала скорую.
Девочку экстренно госпитализировали. Но спасти ее не удалось. Вскрытие показало, что причиной смерти стала двусторонняя пневмония. В результате было возбуждено уголовное дело за причинение смерти по неосторожности, сообщает телеграм-канал SHOT.
В Минздраве республики пообещали «КП-Казань» прокомментировать ситуацию.