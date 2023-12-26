ФСБ задержала жителя Подмосковья по делу о госизмене

По информации спецслужб, подозреваемый 1999 года рождения передавал представителям украинской националистической организации сведения о расположении объектов Минобороны РФ и промышленных предприятий, расположенных в Московской и Калужской областях.
В ФСБ выяснили, что с января по декабрь 2023 г. задержанный перечислил денежные средства для ВСУ с целью финансирования их деятельности. Расследование уголовного дела продолжается.
7 декабря оперативники задержали жителя Тюменской области по подозрению в финансировании украинской армии. Против него возбуждено уголовное дело по статье о госизмене (ст. 275 УК РФ).
4 декабря ФСБ задержала 22-летнего жителя Омска за публичные призывы добровольно сдаваться в плен и переходить на сторону ВСУ, обращенные к мобилизованным россиянам. 29 ноября сотрудники УФСБ по Воронежской области задержали завербованного Украиной россиянина, который намеревался устроить теракт в одном из военкоматов столицы региона. 27 ноября в Самаре задержали местную жительницу, склонявшую российских военнослужащих к переходу на сторону ВСУ.