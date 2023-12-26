ФСБ задержала жителя Подмосковья по делу о госизмене

4 декабря ФСБ задержала 22-летнего жителя Омска за публичные призывы добровольно сдаваться в плен и переходить на сторону ВСУ, обращенные к мобилизованным россиянам. 29 ноября сотрудники УФСБ по Воронежской области задержали завербованного Украиной россиянина, который намеревался устроить теракт в одном из военкоматов столицы региона. 27 ноября в Самаре задержали местную жительницу, склонявшую российских военнослужащих к переходу на сторону ВСУ.