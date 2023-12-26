В Подмосковье девочка поранилась шприцем на прогулке в детском саду

В прокуратуре добавили, что ребенку была оказана необходимая медицинская помощь, в настоящее время ее жизни и здоровью угрозы нет. С заявлением в полицию о случившемся обратилась бабушка девочки. «По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего. По ее результатам будет дана правовая оценка и принято решение в соответствии с законодательством», — сказали ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.