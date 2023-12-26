Мужчина, уснувший с непотушенной сигаретой в Красноярске, помещён в СИЗО

Напомним, пожар произошёл 24 декабря вечером в общежитии на Ключевской, 57. Предположительно, возгорание началось в комнате 58-летнего арендатора, который уснул с непотушенной сигаретой. Начался пожар. Жители 274 комнат были эвакуированы, двое погибли. Подозреваемый сам явился в полицию и признался, что уснул с непотушенной сигаретой.