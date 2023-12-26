На Кубани в лобовом ДТП погиб один человек, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.
Авария произошла в Гулькевичском районе 25 декабря в 22 часа.
По предварительным данным, 63-летний водитель за рулем «ВАЗ 21099» выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «ВАЗ 2121» под управлением 36-летнего мужчины. В результате ДТП водитель «ВАЗ 21099» скончался на месте, водитель другой машины получил травмы и был доставлен в больницу. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Ранее мы сообщали, что в Сочи в ДТП с фурой пострадали три человека, в том числе два ребенка. На трассе Джубга — Сочи 24 декабря около 20:40. Водитель «Лады» не выбрал нужную скорость и на мокрой дороге не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем MAN TGX. В результате ДТП медицинская помощь потребовалась трем пассажирам «Лады», в том числе двум несовершеннолетним (возрастом 8 и 13 лет).