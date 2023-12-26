Погибший, раненые и поврежденный корабль: что известно об атаке ВСУ на Феодосию

В Республике Крым утром 26 декабря произошло ЧП. На порт Феодосии была совершена вражеская атака. В социальных сетях были опубликованы сообщения о прогремевшем взрыве.



Как ранее писала «НК», у части населения, проживающего неподалеку от места происшествия, выбило стекла в домах. Властями было принято решение о расселении граждан, чьи жилища пострадали в результате ЧП.



Спустя несколько часов глава Республики Крым Сергей Аксенов рассказал новые подробности о произошедшем. Он уточнил, что при атаке погиб 1 человек. Кроме того, еще двое граждан получили ранения.



При взрыве пострадали 6 зданий. В основном в них ударной волной выбило оконные стекла. 6 граждан были доставлены в ПВР, остальные жильцы поврежденных домов разместились у родных и близких.



«Транспортная инфраструктура работает в штатном режиме, ограничений по пассажирским перевозкам нет», — резюмировал Аксенов.



Также стало известно о повреждении большого десантного корабля «Новочеркасск». Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на Министерство обороны Российской Федерации.



Судно на момент атаки ВСУ находилось в порту Феодосии. БДК пострадал во время отражения управляемых ракет, направленных на крымскую гавань. В Минобороны также уточнили, что бомбардировщики Су-24, атаковавшие «Новочеркасск», были ликвидированы средствами противовоздушной обороны.