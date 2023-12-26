Пассажиров автобуса № 90 в Казани высадили на Горках из-за пробок в Куюках

Жители часто жалуются на пробки по маршруту № 90. В ноябре наш корреспондент рассказывал, что в ноябре застряли практически все автобусы № 90. Автобус, выехавший из Куюков в 06.00 мск, доехал до остановки «Ул. Рихарда Зорге» только в 08.13 мск. После чего всех пассажиров высадили, а сам автобус поехал обратно в сторону Куюков.