В Индии у узбекистанца, прибывшего на операцию по пересадке почки, украли $16 тысяч

Дипмиссия призывает узбекистанцев не поддаваться словам и обещаниям различных сомнительных групп или лиц при пребывании в Индии с различными целями, в том числе для лечения, строго соблюдать требования личной безопасности, особенно в ситуациях, связанных с финансовыми вопросами, не использовать крупные суммы наличных денежных средств, использовать банковские карты или денежные переводы.