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В Индии у узбекистанца, прибывшего на операцию по пересадке почки, украли $16 тысяч

Деньги были украдены лжеполицейскими, остановившими для досмотра пострадавшего и его братьев. Посольство взяло ситуацию под свой контроль.
В Индии у узбекистанца, прибывшего на операцию по пересадке почки, украли $16 тысяч
Источник: IANS

В индийском городе Гуруграме узбекистанца, прибывшего в страну для проведения операции по трансплантации почки, украли деньги. Ситуация взята под контроль посольства, пишет ИА «Дунё».

Сообщается, что в секторе 53 Гуруграма трое братьев, возвращавшиеся в свою гостиницу около 21:00 в субботу, были остановлены якобы группой полицейских под предлогом проверки документов. При досмотре сумок они похитили $16 тысяч и скрылись.

Пострадавший обратился в местное отделение полиции по поводу этого инцидента.

В настоящее время ведется расследование по статьям 379А (Кража), 419 (Обман путем выдачи себя за другое лицо) и другим статьям уголовного законодательства Индии.

Отмечается, что посольством Узбекистана проведены официальные переговоры с МИД Индии и другими соответствующими ведомствами, ситуация взята под контроль.

Дипмиссия призывает узбекистанцев не поддаваться словам и обещаниям различных сомнительных групп или лиц при пребывании в Индии с различными целями, в том числе для лечения, строго соблюдать требования личной безопасности, особенно в ситуациях, связанных с финансовыми вопросами, не использовать крупные суммы наличных денежных средств, использовать банковские карты или денежные переводы.