В Индии у узбекистанца, прибывшего на операцию по пересадке почки, украли $16 тысяч

В индийском городе Гуруграме узбекистанца, прибывшего в страну для проведения операции по трансплантации почки, украли деньги. Ситуация взята под контроль посольства, пишет ИА «Дунё».
Сообщается, что в секторе 53 Гуруграма трое братьев, возвращавшиеся в свою гостиницу около 21:00 в субботу, были остановлены якобы группой полицейских под предлогом проверки документов. При досмотре сумок они похитили $16 тысяч и скрылись.
Пострадавший обратился в местное отделение полиции по поводу этого инцидента.
В настоящее время ведется расследование по статьям 379А (Кража), 419 (Обман путем выдачи себя за другое лицо) и другим статьям уголовного законодательства Индии.
Отмечается, что посольством Узбекистана проведены официальные переговоры с МИД Индии и другими соответствующими ведомствами, ситуация взята под контроль.
Дипмиссия призывает узбекистанцев не поддаваться словам и обещаниям различных сомнительных групп или лиц при пребывании в Индии с различными целями, в том числе для лечения, строго соблюдать требования личной безопасности, особенно в ситуациях, связанных с финансовыми вопросами, не использовать крупные суммы наличных денежных средств, использовать банковские карты или денежные переводы.