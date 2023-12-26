Инспектор ДПС из Владивостока пойдет под суд за взятку

По версии следствия, в октябре 2022 года бывший полицейский при проведении проверки по заявлению о ДТП на улице Маковского и оставлении виновником места происшествия установил личность водителя и освободил его от ответственности за вознаграждение в размере 15 тысяч рублей. После этого инспектор внес в тетрадь для записей дежурного ДПС информацию о том, что факт ДТП не нашел своего подтверждения.