Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Инспектор ДПС из Владивостока пойдет под суд за взятку

Небольшое вознаграждение за «услугу» может обернуться лишением свободы на несколько лет.

Во Владивостоке прокуратура Фрунзенского района утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего старшего инспектора группы по исполнению административного законодательства полка ДПС. Он обвиняется в служебном подлоге и получении взятки, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на прокуратуру Приморского края.

По версии следствия, в октябре 2022 года бывший полицейский при проведении проверки по заявлению о ДТП на улице Маковского и оставлении виновником места происшествия установил личность водителя и освободил его от ответственности за вознаграждение в размере 15 тысяч рублей. После этого инспектор внес в тетрадь для записей дежурного ДПС информацию о том, что факт ДТП не нашел своего подтверждения.

Уголовное дело направлено во Фрунзенский районный суд Владивостока.