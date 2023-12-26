Автомобили превратились в груды металла: под Волгоградом в массовом ДТП погиб один человек, двое пострадали

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, в 17.30 на трассе «Камышин — Петров Вал» 58-летний водитель «Лады Гранта» выскочил на встречную полосу, где столкнулся с «ГАЗелью» под управлением 73-летнего мужчины. От удара микроавтобус отбросила на ехавший Volkswagen Caddy.