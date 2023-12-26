Автомобили превратились в груды металла: под Волгоградом в массовом ДТП погиб один человек, двое пострадали

Вечером 25 декабря в Волгоградской области произошла массовая авария, в которой один человек погиб, двое пострадали. ДТП с участием трех автомобилей, в том числе микроавтобуса, случилось в Камышинском районе.
Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, в 17.30 на трассе «Камышин — Петров Вал» 58-летний водитель «Лады Гранта» выскочил на встречную полосу, где столкнулся с «ГАЗелью» под управлением 73-летнего мужчины. От удара микроавтобус отбросила на ехавший Volkswagen Caddy.
На месте происшествия погиб 38-летний водитель Volkswagen. Травмы получили пожилой водитель «ГАЗели» и его 44-летний пассажир, их госпитализировали.