В пятиэтажке в Казани взорвался газ

КАЗАНЬ, 26 дек — РИА Новости. Взрыв газа, по предварительной информации, произошел в квартире пятиэтажного дома в Казани, сообщает ГУМЧС России по Татарстану в Telegram-канале.
«В 11.06 26 декабря поступило сообщение, предварительно, о хлопке газовоздушной смеси в квартире на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома по улице Гудованцева, 31 в Казани», — информирует ведомство.
Прибывшие пожарные подразделения спасли по трехколенной лестнице из окна четвертого этажа одного человека.
Дальнейшая информация уточняется.