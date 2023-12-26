При взрыве газа в пятиэтажке в Казани пострадал человек

По данным регионального ГУМЧС, в 11.06 поступило сообщение о хлопке газовоздушной смеси в квартире на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома по улице Гудованцева, 31 в Казани. Пожарные спасли по лестнице из окна четвертого этажа одного человека.