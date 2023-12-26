При взрыве газа в пятиэтажке в Казани пострадал человек

КАЗАНЬ, 26 дек — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после взрыва газа в квартире пятиэтажного дома в Казани, в результате которого пострадал снимавший ее мужчина, сообщает следственное управление СК РФ по Татарстану в Telegram-канале.
По данным регионального ГУМЧС, в 11.06 поступило сообщение о хлопке газовоздушной смеси в квартире на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома по улице Гудованцева, 31 в Казани. Пожарные спасли по лестнице из окна четвертого этажа одного человека.
«В результате пострадал 39-летний мужчина, снимавший квартиру. В настоящее время он госпитализирован. Следователями возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности», — говорится в сообщении.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.