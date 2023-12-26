Шойгу доложил Путину об ударе по Феодосии и повреждении БДК «Новочеркасск»

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об украинской атаке на Феодосию и повреждении БДК «Новочеркасск», сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Министр обороны Шойгу доложил Владимиру Путину об ударе ВСУ по Феодосии и повреждениях большого десантного корабля «Новочеркасск».
Минувшей ночью армия противника атаковала Феодосию авиационными управляемыми ракетами. Повреждения получил корабль «Новочеркасск». В воздушном бою уничтожены два самолета Су-24 украинских войск.
По данным МЧС, после удара один человек погиб, четверо пострадали. Шесть зданий получили повреждения.