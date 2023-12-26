БДК «Новочеркасск»: история и ТТХ корабля

По информации сайта Минобороны России, в сентябре 2020 года БДК «Новочеркасск» был задействован в крупном стратегическом командно-штабном учении «Кавказ-2020». С 2020 по 2021 год неоднократно проводил артиллерийские стрельбы на морских полигонах Черного моря. Отрабатывал задачи по погрузке техники и личного состава в твиндек корабля, высадке на необорудованный участок побережья на межвидовом полигоне Опук (Крым).