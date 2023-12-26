БДК «Новочеркасск»: история и ТТХ корабля

Большой десантный корабль «Новочеркасск» проекта 775 (775/II) построен в Гданьске (Польша). Спущен на воду 17 апреля 1987 года. Первоначально назывался БДК-46. В апреле 2002 года переименован в честь города Новочеркасск, который взял шефство над кораблем.
В составе ВМФ России — 15 кораблей проекта 775. По данным энциклопедии военной техники, полное водоизмещение таких кораблей — 4012 т; длина — 112,5 м, ширина — 15,01 м; осадка — 4,26 м; максимальная скорость хода — 17,59 узла; дальность плавания — 4 тыс. миль, экипаж — 98 человек. Стандартный состав вооружения — 2 артустановки АК-725, 90 мин заграждения, 4 ПЗРК «Стрела-2», в ряде случаев две 20-ствольные установки РСЗО «Град».
С 1990 по 2007 год корабль находился на консервации, с 2008 года возобновил морские походы. Состоит на вооружении Черноморского флота ВМФ России.
С 2012 по 2013 год выполнял дальние походы в Средиземном и Эгейском морях. Заходил в порты Турции, Греции и Черногории. Во время стоянок корабль открывали для экскурсий.
По информации сайта Минобороны России, с 2012 по 2013 год «Новочеркасск» представлял российский флот во время активаций Черноморской военно-морской группы оперативного взаимодействия «Блэксифор». В нее входили военные корабли Болгарии, Грузии, Румынии, Турции и Украины.
С 2015 года между Новороссийском и Тартусом действовал «морской мост» для снабжения российской группировки в Сирии. БДК «Новочеркасск» входил в состав эскадры, которая осуществляла челночные операции.
По информации сайта Минобороны России, в сентябре 2020 года БДК «Новочеркасск» был задействован в крупном стратегическом командно-штабном учении «Кавказ-2020». С 2020 по 2021 год неоднократно проводил артиллерийские стрельбы на морских полигонах Черного моря. Отрабатывал задачи по погрузке техники и личного состава в твиндек корабля, высадке на необорудованный участок побережья на межвидовом полигоне Опук (Крым).
В марте 2023 года на сайте Минобороны были опубликованы новости, что в Джанкое и Севастополе открыты памятные доски военнослужащим БДК «Новочеркасск» — матросам Дмитрию Котову и Егору Толмачеву, старшему матросу Герману Гутько. По сообщениям Минобороны, они погибли, «спасая своих сослуживцев, при выполнении боевых задач обеспечения группировки российских сил на Мариупольском направлении».