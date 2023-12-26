Пассажиров не выпускали два часа: в аэропорту Челябинска самолет застрял в сугробе во время снежного апокалипсиса

Самолет Airbus A321 въехал в сугроб при посадке в челябинском аэропорту «Баландино». Борт пришлось вытягивать с помощью тягача, а пассажиры просидели на своих местах около двух часов. Никаких повреждений судно при этом не получило.
— После освобождении взлетно-посадочной полосы при рулении по магистральной рулежной дорожки экипаж проехал поворот на перрон и оказался на закрытом не расчищенном участке магистральной рулежной дорожки. Экипаж запросил буксировку, так как самостоятельно не смог заруливать на стоянку, — сообщили в пресс-службе аэропорта Челябинска.
Скорее всего, буксировка понадобилась потому, что у самолета нет заднего хода как у автомобиля.
Уральская транспортная прокуратура отреагировала на случившееся. В ведомстве заявили, что инциденту будет дана оценка после проверки.
— Обеспечение безопасности полетов, а также содержание и надлежащая эксплуатация взлетно-посадочной полосы находится на контроле транспортной прокуратуры, — сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.
Из-за метели, которая обрушилась на Челябинскую область, в аэропорту задерживаются 6 рейсов на вылет и 3 рейса на прилет. Транспортная прокуратура организовала мобильную приемную. В городе тем временем погодный коллапс — на дорогах пробки из машин, а вместо тротуаров — протоптанные пешеходами тропы.