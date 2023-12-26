Школьницу-подростка искалечили на аттракционе в ТЦ Волгограда

Тяжелые травмы получила девочка-подросток на трассе для картинга в Тракторозаводском районе Волгограда. Кто ответит за искалеченного ребенка — организатор аттракциона, работающий там инструктор или они оба, пока неизвестно — уголовное дело возбуждено следователями по факту.
По данным v1.ru, инцидент случился в картинг-клубе «Crazy_Cart34», расположенном в торговом центре «7 звезд». Как подтверждает представитель волгоградского Следкома Дарья Буянова, девочку усадили на неисправный карт, не оборудованный педалью тормоза, и не обеспечили средствами защиты. В результате при столкновении с другим картом у нее раздробило кости ног.
Полученные 14-летней школьницей травмы оценили как тяжкий вред здоровью. Ранее стало известно, что в больнице оказался 16-летний подросток, отравившийся вейпом.