Школьницу-подростка искалечили на аттракционе в ТЦ Волгограда

По данным v1.ru, инцидент случился в картинг-клубе «Crazy_Cart34», расположенном в торговом центре «7 звезд». Как подтверждает представитель волгоградского Следкома Дарья Буянова, девочку усадили на неисправный карт, не оборудованный педалью тормоза, и не обеспечили средствами защиты. В результате при столкновении с другим картом у нее раздробило кости ног.