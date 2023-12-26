Заболеваемость COVID-19 в России за неделю снизилась на 18,7%

По данным штаба, за прошедшую неделю выздоровели 98 252 человека, что на 6,2% меньше, чем неделей ранее. 186 заболевших умерли. Увеличение заболеваемости зафиксировано в 12 регионах, в 6 из них — выше, чем в среднем по стране. Увеличение числа госпитализаций произошло в 30 субъектах РФ.
Господин Мурашко заявил, что коронавирус «приобрел определенную сезонность», также сейчас в стране циркулирует еще грипп А. По словам министра, нужно готовиться к сезону подъема заболеваемости. «Нужно понимать, что если есть подъем заболеваемости, то давайте просто сами себя защищать, ничего стыдного (нет в том, чтобы.— ''Ъ'') надеть маску, отказаться от больших мероприятий. Это нормально — обезопасить себя, особенно для лиц, имеющих хронические заболевания», — сказал он в интервью «России 24».
В октябре Центр имени Гамалеи заявил об утрате вакциной «Спутник V» защиты от коронавируса. Разрабатывается новый вариант препарата, в гражданский оборот он может поступить к марту 2024 года. 11 декабря Минздрав зарегистрировал обновленный однокомпонентный «Спутник лайт».
В ноябре глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о начавшейся в стране новой волне заболеваемости COVID-19. В России выявили несколько случаев заражения новым штаммом «пирола», но ведомство считает, что он не будет превалирующим. Всемирная организация здравоохранения на прошлой неделе сообщала, что число случаев заболевания коронавирусом в мире выросло на 52% за 28 дней, при этом больше всего заболевших выявили в России — 279,4 тыс. новых случаев.
Лаура Кеффер