Заболеваемость COVID-19 в России за неделю снизилась на 18,7%

Господин Мурашко заявил, что коронавирус «приобрел определенную сезонность», также сейчас в стране циркулирует еще грипп А. По словам министра, нужно готовиться к сезону подъема заболеваемости. «Нужно понимать, что если есть подъем заболеваемости, то давайте просто сами себя защищать, ничего стыдного (нет в том, чтобы.— ''Ъ'') надеть маску, отказаться от больших мероприятий. Это нормально — обезопасить себя, особенно для лиц, имеющих хронические заболевания», — сказал он в интервью «России 24».