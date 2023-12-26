На челябинских трассах сотрудники МЧС откопали 50 автомобилей, спасли 67 человек

По информации пресс-центра ГУ МЧС, основная нагрузка пришлась на два направления — под Троицком и Копейском.
Так, на участке от поворота на Троицк до границы с Казахстаном отбуксировано 15 легковых и два грузовых автомобиля, оказана помощь 20 участникам дорожного движения.
«Застрявших машин на данном участке не осталось, проводится расчистка проезжей части», — уточнили в чрезвычайном ведомстве.
На автодорога от деревни Козырево в сторону Копейска из снежных заносов отбуксировано 16 легковых и три грузовых автомобиля, оказана помощь 21 гражданину. Дорога расчищена, движение осуществляется в штатном режиме.
«В общей сложности на территории региона на 14 часов сотрудниками МЧС из снежных заносов вызволено 50 автомобилей, оказана помощь 67 гражданам, в том числе двум детям», — следует из комментария.
Синоптики, между тем, предупреждают: ночью 27 декабря сохранятся сильные метели, на дорогах буду снежные заносы, сильная гололедица от снежного наката, усиление ветра до 25 м/с.