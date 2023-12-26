Российские военные выполнили главную цель года, заявил Шойгу

«Основные усилия в уходящем году были сосредоточены на достижении целей специальной военной операции. Главная из них — сорвать громко заявленное Украиной и ее натовскими союзниками контрнаступление Вооруженных сил Украины. Эта задача успешно выполнена», — сказал генерал армии.
Он подчеркнул, что задачу удалось выполнить благодаря эффективно выстроенным оборонительным рубежам, надежности техники и решительным действиям бойцов.
Верховный главнокомандующий со своей стороны высоко оценил работу руководства и личного состава Минобороны, добавил министр.
Российская армия в зоне проведения специальной военной операции занимает все более выгодные позиции и расширяет подконтрольные территории, подчеркнул Шойгу.
Задачи на 2024 год Минобороны обсудит в январе. Речь на селекторном совещании пойдет о приоритетах, которые на коллегии Минобороны расставил Владимир Путин.
Украинское контрнаступление началось 4 июня, а уже спустя три месяца президент России констатировал, что оно полностью провалилось. По данным на начало декабря, в безуспешных попытках атаковать Киев потерял более 125 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными.
Шойгу констатировал, что ВСУ не достигли своих целей ни на одном из направлений.