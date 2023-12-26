Российские военные выполнили главную цель года, заявил Шойгу

Украинское контрнаступление началось 4 июня, а уже спустя три месяца президент России констатировал, что оно полностью провалилось. По данным на начало декабря, в безуспешных попытках атаковать Киев потерял более 125 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными.