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Российские военные выполнили главную цель года, заявил Шойгу

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Вооруженные силы России выполнили главную задачу 2023 года, сорвав украинское контрнаступление, заявил министр обороны Сергей Шойгу на итоговом селекторном совещании.
Источник: © РИА Новости

«Основные усилия в уходящем году были сосредоточены на достижении целей специальной военной операции. Главная из них — сорвать громко заявленное Украиной и ее натовскими союзниками контрнаступление Вооруженных сил Украины. Эта задача успешно выполнена», — сказал генерал армии.

Он подчеркнул, что задачу удалось выполнить благодаря эффективно выстроенным оборонительным рубежам, надежности техники и решительным действиям бойцов.

Верховный главнокомандующий со своей стороны высоко оценил работу руководства и личного состава Минобороны, добавил министр.

Российская армия в зоне проведения специальной военной операции занимает все более выгодные позиции и расширяет подконтрольные территории, подчеркнул Шойгу.

Задачи на 2024 год Минобороны обсудит в январе. Речь на селекторном совещании пойдет о приоритетах, которые на коллегии Минобороны расставил Владимир Путин.

Украинское контрнаступление началось 4 июня, а уже спустя три месяца президент России констатировал, что оно полностью провалилось. По данным на начало декабря, в безуспешных попытках атаковать Киев потерял более 125 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными.

Шойгу констатировал, что ВСУ не достигли своих целей ни на одном из направлений.

Шойгу Сергей