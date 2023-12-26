Мировые СМИ отреагировали на сообщение о взятии Марьинки

Как отмечает New York Times, в украинских войсках утверждают, что их силы все еще остаются в Марьинке. При этом издание констатирует, что российские военные перехватили инициативу на большей части территории, где ведутся боевые действия, а задержка с поставкой Киеву военной помощи, вызванная политическим разногласиями в Вашингтоне, заставила украинские войска свернуть ряд операций.