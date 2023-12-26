В понедельник министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину, что подразделения Вооруженных сил полностью освободили Марьинку в ДНР. Глава государства отметил, что это позволит российским войскам отодвинуть от Донецка боевые подразделения противника.
Издание считает, что у Киева было время подготовить позиции для отступления на случай падения города.
«Атака на Марьинку была частью наступления, которое начала Москва в последние месяцы по всему восточному фронту, и ее взятие может привести к падению боевого духа на Украине», — пишет газета.
Как отмечает New York Times, в украинских войсках утверждают, что их силы все еще остаются в Марьинке. При этом издание констатирует, что российские военные перехватили инициативу на большей части территории, где ведутся боевые действия, а задержка с поставкой Киеву военной помощи, вызванная политическим разногласиями в Вашингтоне, заставила украинские войска свернуть ряд операций.
Газета Voix du Nord, издаваемая на севере Франции, подчеркивает, что освобождением Марьинки, превращенной украинскими войсками в «крепость», российская армия укрепила свои позиции в регионе — этот успех позволит ей продвинуться дальше на запад.
Немецкая газета Bild дала заявление Шойгу о взятии Марьинки под контроль, а также привела утверждения Киева о том, что в городе все еще остаются украинские военные. При этом издание пишет, что независимо проверить информацию о освобождении Марьинки не удалось.
Не обошли стороной освобождение Марьинки и арабские издания. Одна из ведущих саудовских газет «Аш-Шарк Аль-Аусат» пишет, что российская армия вернула себе инициативу на фронте после провала украинского контрнаступления. Россия добилась успеха «на земле», отмечает издание.