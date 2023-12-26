Учителя минской школы помогли задержать педофила

Оперативники в сфере нравов Московского РУВД столицы установили причастность к домогательствам отчима девочки, в квартире которого школьница проживала вместе с матерью. На протяжении трех лет фигурант неоднократно совершал действия сексуального характера в отношении ребенка.
Подозреваемый задержан. Следователи возбудили уголовное дело за насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении заведомо малолетней. Фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы.
МВД просит родителей обращать внимание на поведение и психологическое состояние своих детей. При подозрении на совершение преступления в отношении ребенка следует немедленно сообщить об этом в милицию. Это окажет помощь в спасении от насилия не только своего ребенка, но и других детей.