В Крыму установили личности всех снимавших атаку на порт Феодосии.

Об этом сообщил советник главы РК Олег Крючков, пишет Крымская газета.
По его информации, всех, кто проводил съемку атаки на порт Феодосии, уже установили. Жителям города грозит уголовное наказание за запрещенную во время боевых действий съемку.
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Об этом сообщил советник главы РК Олег Крючков, пишет Крымская газета.
По его информации, всех, кто проводил съемку атаки на порт Феодосии, уже установили. Жителям города грозит уголовное наказание за запрещенную во время боевых действий съемку.