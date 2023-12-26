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В Крыму установили личности всех снимавших атаку на порт Феодосии

В Крыму установили личности всех снимавших атаку на порт Феодосии.
Источник: МК.RU Крым

Об этом сообщил советник главы РК Олег Крючков, пишет Крымская газета.

По его информации, всех, кто проводил съемку атаки на порт Феодосии, уже установили. Жителям города грозит уголовное наказание за запрещенную во время боевых действий съемку.