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Женщину за рулем автомобиля едва не смыло в реку в Туапсинском районе

В Туапсинском районе спасатели достали женщину из автомобиля, который едва не смыло в реку.
Женщину за рулем автомобиля едва не смыло в реку в Туапсинском районе
Источник: пресс-служба администрации Туапсинского района

Женщину за рулем автомобиля едва не смыло в реку в Туапсинском районе. Все произошло в ночь на 26 декабря в поселке Пригородном.

«Из Ситуационного центра в Спасательную службу Туапсинского района поступило сообщение, что под железнодорожным мостом подтопило застрявший там автомобиль Mitsubishi Pajero. Машину начало смывать в реку», — сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

За рулем находилась 51-летняя женщина. Спасатели прибыли на место, эвакуировали водителя и оказали ей первую помощь.

Тем временем машину перенесли в безопасное место при помощи лебедки.