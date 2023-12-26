Женщину за рулем автомобиля едва не смыло в реку в Туапсинском районе. Все произошло в ночь на 26 декабря в поселке Пригородном.
«Из Ситуационного центра в Спасательную службу Туапсинского района поступило сообщение, что под железнодорожным мостом подтопило застрявший там автомобиль Mitsubishi Pajero. Машину начало смывать в реку», — сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
За рулем находилась 51-летняя женщина. Спасатели прибыли на место, эвакуировали водителя и оказали ей первую помощь.
Тем временем машину перенесли в безопасное место при помощи лебедки.