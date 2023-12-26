Трое взрослых и ребенок отравились угарным газом и погибли в Витебске

Информация о задымлении в подъезде дома на улице Партизанской поступила в МЧС днем 25 декабря.
Спасатели установили квартиру в которой произошло возгорание — открытого огня в ней не было. В квартире на полу одной из комнат были найдены тела двух пенсионеров 62 и 59 лет, а в другой комнате — их 41-летней дочери и 5-летнего внука.
Прибывшие на место медики констатировали смерть всех четверых.
Следственно-оперативная группа установила, что очаг возгорания находился в ванной, где стопками были сложены обгоревшие газеты. Родственники погибших рассказали следователям, что семья злоупотребляла спиртными напитками, а ребенок любил играть со спичками.
В СК сообщили, что приоритетная версия возгорания — детская шалость с огнем. Предварительная причина гибели людей — отравление угарным газом.
Назначены судебно-медицинские экспертизы.
Витебским городским отделом Следственного комитета проводится проверка. Особое внимание будет уделяться причинам и условиям, которое могли способствовать трагедии.