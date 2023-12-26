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Трое взрослых и ребенок отравились угарным газом и погибли в Витебске

МИНСК, 26 дек — Sputnik. Семья из четырех человек погибла в Витебске в результате возгорания в квартире, об этом рассказали в Следственном комитете Беларуси.
Источник: Sputnik.by

Информация о задымлении в подъезде дома на улице Партизанской поступила в МЧС днем 25 декабря.

Спасатели установили квартиру в которой произошло возгорание — открытого огня в ней не было. В квартире на полу одной из комнат были найдены тела двух пенсионеров 62 и 59 лет, а в другой комнате — их 41-летней дочери и 5-летнего внука.

Прибывшие на место медики констатировали смерть всех четверых.

Следственно-оперативная группа установила, что очаг возгорания находился в ванной, где стопками были сложены обгоревшие газеты. Родственники погибших рассказали следователям, что семья злоупотребляла спиртными напитками, а ребенок любил играть со спичками.

В СК сообщили, что приоритетная версия возгорания — детская шалость с огнем. Предварительная причина гибели людей — отравление угарным газом.

Назначены судебно-медицинские экспертизы.

Витебским городским отделом Следственного комитета проводится проверка. Особое внимание будет уделяться причинам и условиям, которое могли способствовать трагедии.