Силовики задержали главу Кургана Елену Ситникову

После пожара в Смолино 7 мая заместитель губернатора Курганской области по социальной политике Владимир Архипов заявил, что восстановление жилых домов в поселке невозможно. В качестве причины он указал, что населенный пункт находится в затопляемой зоне реки Тобол, поэтому разрешения на строительство жителям выдаваться не будут.