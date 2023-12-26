Силовики задержали главу Кургана Елену Ситникову

По информации местного портала «Область 45», Елена Ситникова задержана в связи с расследованием уголовного дела о пожарах в курганском микрорайоне Смолино в мае.
Весной в Курганской области произошли масштабные природные пожары, которые перешли на отдельные населенные пункты. Всего сгорело 612 жилых домов, где проживали свыше 2,7 тыс. человек. По данным МЧС, в результате пожаров погиб 21 человек, 19 пострадали.
После пожара в Смолино 7 мая заместитель губернатора Курганской области по социальной политике Владимир Архипов заявил, что восстановление жилых домов в поселке невозможно. В качестве причины он указал, что населенный пункт находится в затопляемой зоне реки Тобол, поэтому разрешения на строительство жителям выдаваться не будут.
Елена Ситникова была назначена временно исполняющей полномочия главы Кургана в мае 2021 года. В июле того же года депутаты Курганской городской думы проголосовали за ее назначение на должность главы города.