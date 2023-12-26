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В Самарканде обнаружили пятую за декабрь нелегальную майнинг-ферму

Ее организовала владелица частной компании, незаконно использовавшая электроэнергии почти на 4 млрд сумов.
Источник: Uznews

В Самарканде в ходе оперативно-профилактических мероприятий, связанных с незаконным использованием электронных технологий и электроэнергии, была задержана 48-летняя гражданка.

Выяснилось, что женщина оборудовала на территории своего ООО майнинговую ферму, подключив в обход счетчика к городской сети 10 устройств для майнинга криптовалюты.

Владелица нелегальной майнинг-фермы незаконно использовала электроэнергии на 3 млрд 852 тыс. сумов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 192 — 11 УК РУз (Злоупотребление должностными лицами негосударственной некоммерческой или иной негосударственной организации своими полномочиями).