В Миассе 17-летняя девушка упала в котлован и сломала позвоночник

Инцидент произошел 5 августа возле дома № 1А по улице Циолковского. Там был вырыт котлован для устранения аварии на теплосетях. На участке, где велись работы, должны были поставить ограждения и предупреждающие знаки. По данным следствия, никто из рабочих этого не сделал. В итоге девушка поздним вечером не заметила котлован и свалилась туда. При падении она сломала позвоночник.