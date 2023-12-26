В Миассе 17-летняя девушка упала в котлован и сломала позвоночник

В Миассе сотрудников муниципального унитарного предприятия «Городское хозяйство» будут судить за падение 17-летней девушки в котлован. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, пострадавшей был нанесен тяжкий вред здоровью.
Инцидент произошел 5 августа возле дома № 1А по улице Циолковского. Там был вырыт котлован для устранения аварии на теплосетях. На участке, где велись работы, должны были поставить ограждения и предупреждающие знаки. По данным следствия, никто из рабочих этого не сделал. В итоге девушка поздним вечером не заметила котлован и свалилась туда. При падении она сломала позвоночник.
На сотрудников МУПа возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью). Обвиняемым может грозить до трех лет лишения свободы.