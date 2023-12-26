ПВО сбила два украинских Су-24 за сутки

Всего с начала спецоперации было уничтожено 560 украинских военных самолетов, 261 вертолет, 10 104 беспилотных летательных аппарата, 442 зенитных ракетных комплекса, 14 334 танка и другие боевые бронированные машины, 1189 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7509 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 16 738 единиц специальной военной автомобильной техники.