ПВО сбила два украинских Су-24 за сутки

«Средствами противовоздушной обороны сбито два самолёта Су-24 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Жовтень Николаевской области и Николаевка Днепропетровской области. Перехвачено пять реактивных снарядов HIMARS», — говорится в сообщении.
Кроме того, за сутки российской ПВО были сбиты 24 украинских беспилотника в ЛНР, ДНР, Харьковской и Херсонской области.
Оперативно-тактическая авиация, дроны и артиллерия за минувшие сутки поразили живую силу и технику ВСУ в 107 районах.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 560 украинских военных самолетов, 261 вертолет, 10 104 беспилотных летательных аппарата, 442 зенитных ракетных комплекса, 14 334 танка и другие боевые бронированные машины, 1189 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7509 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 16 738 единиц специальной военной автомобильной техники.