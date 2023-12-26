Главам всех шести комбинатов благоустройства в Воронеже грозят штрафы за проваленную уборку снега

В отношении руководителей всех 6 комбинатов благоустройства Воронежа прокуратура возбудила административные дела за «бездействие по уборке снега». К ответственности их хотят привлечь сразу по двум статьям КОаП РФ. Об этом сообщили в облпрокуратуре 26 декабря.
Там пояснили, что дела возбуждены о несоблюдении требований по обеспечению безопасности дорожного движения (ст. 12.34 КоАП РФ) и о нарушении требований технических регламентов (ст. 14.43 КоАП РФ).
Досталось и управляющим компаниям и ТСЖ Воронежа. В отношении руководителей возбуждено 45 дел за управление многоэтажками с нарушением лицензионных требований (ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ). Сотрудники надзорного ведомства выявили ненадлежащую уборку дворов, что способствовало скапливанию куч мусора и препятствовало доставке продуктов в магазины. А также снег своевременно не счищался с крыш.
Результаты рассмотрения дел могут быть жесткими вплоть до крупных штрафов или дисквалификации на срок до трех лет.
В прокуратуре добавили, что уборка городских и сельских территорий зимой остается на особом контроле ведомства.