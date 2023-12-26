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Главам всех шести комбинатов благоустройства в Воронеже грозят штрафы за проваленную уборку снега

Прокуратура завела административные дела.

В отношении руководителей всех 6 комбинатов благоустройства Воронежа прокуратура возбудила административные дела за «бездействие по уборке снега». К ответственности их хотят привлечь сразу по двум статьям КОаП РФ. Об этом сообщили в облпрокуратуре 26 декабря.

Там пояснили, что дела возбуждены о несоблюдении требований по обеспечению безопасности дорожного движения (ст. 12.34 КоАП РФ) и о нарушении требований технических регламентов (ст. 14.43 КоАП РФ).

Всего же райпрокуроры за несвоевременную уборку снега на дорогах в сельских и городских поселениях внесли 164 представления об устранении нарушений закона.

Досталось и управляющим компаниям и ТСЖ Воронежа. В отношении руководителей возбуждено 45 дел за управление многоэтажками с нарушением лицензионных требований (ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ). Сотрудники надзорного ведомства выявили ненадлежащую уборку дворов, что способствовало скапливанию куч мусора и препятствовало доставке продуктов в магазины. А также снег своевременно не счищался с крыш.

Результаты рассмотрения дел могут быть жесткими вплоть до крупных штрафов или дисквалификации на срок до трех лет.

В прокуратуре добавили, что уборка городских и сельских территорий зимой остается на особом контроле ведомства.

Ранее стало известно, что под административное дело из-за проблем с уборкой снега попал и первый зам главы Воронежа по городскому хозяйству Сергей Петрин.
Прокуратура
ЖКХ