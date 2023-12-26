Главам всех шести комбинатов благоустройства в Воронеже грозят штрафы за проваленную уборку снега

Досталось и управляющим компаниям и ТСЖ Воронежа. В отношении руководителей возбуждено 45 дел за управление многоэтажками с нарушением лицензионных требований (ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ). Сотрудники надзорного ведомства выявили ненадлежащую уборку дворов, что способствовало скапливанию куч мусора и препятствовало доставке продуктов в магазины. А также снег своевременно не счищался с крыш.