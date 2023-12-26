Отец Куандыка Бишимбаева сделал заявление

«На канале КТК Кайрат Нукенов заявляет, что они с родственниками приехали и будут контролировать Минюст, МВД, прокуратуру, так как у Бишимбаевых много друзей и знакомых. Этими словами они в прямом эфире расписываются в своём вмешательстве и давлении на экспертизу. Выступая во многих СМИ, он озвучивает, что именно их сторона будет контролировать процесс. О чем это говорит? Что он будет вмешиваться в ход следствия? Никак иначе эти слова расценивать нельзя», — сказал Валихан Бишимбаев.