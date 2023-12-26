Директора базы, на которой утонул маленький омич, отправили в колонию

Следствие установило, что инструкторы, следившие за безопасностью посетителей, не были официально трудоустроены и не проходили необходимой подготовки, не умели даже оказывать первую помощь. В результате ребёнка, лежавшего под водой, первыми заметили другие дети. Спасти мальчика, к сожалению, не удалось.