Директора базы, на которой утонул маленький омич, отправили в колонию

Любинский районный суд вынес приговор по делу о гибели 14-летнего мальчика, утонувшего 26 мая прошлого года в аквапарке на базе отдыха «Политотдел». Управляющего базой признали виновным в оказании услуг, не отвечавших требованиям безопасности и приведших из-за этого к смерти человека.
Следствие установило, что инструкторы, следившие за безопасностью посетителей, не были официально трудоустроены и не проходили необходимой подготовки, не умели даже оказывать первую помощь. В результате ребёнка, лежавшего под водой, первыми заметили другие дети. Спасти мальчика, к сожалению, не удалось.
Сам подсудимый вину не признал, однако суд счёл доказательства, собранные следствием, достаточными, и отправил омича в колонию строгого режима на 2,5 года, сообщает пресс-служба прокуратуры. Кроме того, родители заявили гражданский иск на 4 миллиона рублей в качестве возмещения морального вреда; Компания «Родонит» выплатила им 3 миллиона.
Отметим, что родители погибшего мальчика ранее заявляли, что истинный виновник произошедшего остался на свободе и скрылся за границей.