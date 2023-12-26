Нацбанк предупреждает об активизации мошенников

Национальный Банк Казахстана не обслуживает счета физических лиц, не проводит денежных расчетов и сделок; Национальный Банк Казахстана не участвует в разработке каких-либо платформ для заработка на государственных запасах; на рекламных ресурсах содержится информация, ложно гарантирующая высокую прибыль за короткий период времени, а также отсутствует контактная информация; перечень организаций, имеющих лицензию на осуществление инвестиционной деятельности, опубликован на официальном сайте Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.