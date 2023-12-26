Гособвинитель требует посадить на 9 лет 10 месяцев экс-прокурора Новосибирской области

По данным источников «Ъ-Сибирь», знакомых с ходом судебного разбирательства, гособвинение запросило для экс-прокурора 9 лет 10 месяцев в колонии строгого режима. Кроме того, сторона обвинения потребовала лишить Владимира Фалилеева классного чина государственного советника юстиции 2-го класса (соответствует воинскому званию генерал-лейтенанта). 10 января 2024 года с ответной речью выступит защита.



Владимира Фалилеева, который в 2015—2018 годах занимал пост прокурора Новосибирской области, обвиняют в коррупции, ему инкриминируют ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере, максимальная санкция — 15 лет заключения). Согласно версии Следственного комитета России, прокурор получал взятки от новосибирского бизнесмена Олега Ярового в обмен на покровительство. Взятки, общая сумма которых составила около 10 млн руб., передавались как наличными, так и услугами — в частности, бизнесмен оплачивал лечение родственника прокурора, ремонт и парковку его автомобиля.



Владимир Фалилеев с февраля 2022 года содержится в СИЗО, он отвергает выдвинутые против него обвинения. Для объективного рассмотрения уголовное дело передали в Ленинский райсуд Барнаула.